Володин: распад Украины начался в 2014 году

Вячеслав Володин / Фото duma.gov.ru

↵Процесс распада Украины начался ещё в 2014 году, с государственного переворота и выхода Крыма из её состава. В настоящее время многие украинцы, проживающие на западе страны, принимают гражданство других государств, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

Распад Украины начался после госпереворота ещё в 2014 году, когда Крым вышел из её состава. ДНР и ЛНР объявили свою независимость, выйдя также из состава Украины, — сказал парламентарий.

Он также отметил, что многие жители западных областей Украины сегодня принимают гражданство Венгрии и Польши. Кроме того, из страны в последнее время уехали свыше пяти миллионов человек.

По словам Володина, всё это стабильности Украине не прибавляет. Она может лишиться и других территорий, поскольку уже слышны заявления о том, что Херсонская и ещё ряд областей не хотят оставаться в составе Украины.

В настоящее время вся Херсонская область и приазовская часть Запорожской области Украины находятся под контролем российских военных. Там сформированы военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе будут использоваться два языка — украинский и русский. По его словам, эта система отлажена с советских времён.

С 1 мая в области начала работать рублёвая зона. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов предположил, что в течение порядка четырёх месяцев будут ходить и рубль, и гривна, а затем область перейдёт полностью на российскую валюту.