В администрации Херсона рассказали о будущем двуязычии региона Руководство Херсонской области: в регионе будут использовать русский и украинский языки

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В Херсонской области будут использовать два языка — украинский и русский. Об этом сообщил глава администрации региона Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, эта система отлажена с советских времён.

Знаете, в советское время эта система была уже отлажена. То есть были школы с русским языком обучения, были школы с украинским языком обучения, и в общем это не мешало абсолютно в жизни людей, и не было так называемого языкового вопроса, — сказал Сальдо.

Он отметил, что знание двух языков является преимуществом жителей данной территории.

Поэтому я думаю, такой же принцип будет применен и у нас, потому что у нас многонациональное население, и на разных языках кто хочет, на том языке и будет получать образование, — сказал глава администрации.

В настоящее время под контролем российских военных находятся вся Херсонская область Украины и приазовская часть Запорожской области страны. Там сформированы военно-гражданские администрации, запущено вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале рано утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».