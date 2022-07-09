Германия нашла поставщика снарядов ЗСУ Gepard для Украины Spiegel: ФРГ нашла в Норвегии производителя боеприпасов ЗСУ Gepard для Украины

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Правительство ФРГ нашло в Норвегии производителя дополнительного количества боеприпасов для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые планируется отправить Киеву. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на осведомлённые источники. По информации издания, ранее поставка боеприпасов представляла для Германии определённую проблему.

Как уточняет Spiegel, изначально правительство ФРГ намеревалось получать снаряды для ЗСУ из Южной Африки, однако эти поставки не были одобрены страной-производителем — Швейцарией.

Если всё пойдёт по намеченному плану, первые зенитные самоходные установки Gepard Украина получит уже в текущем месяце.

Немецкая ЗСУ Gepard предназначена для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на расстоянии от 100 метров до 4 километров и на высотах до 3 километров, а также наземных и надводных целей на дальности до 4,5 километра.

Ранее сообщалось, что руководство ФРГ намерено передать Украине 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) типа Gepard, систему ПВО IRIS-T, три реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars и другие вооружения, 54 бронетранспортера M113, 500 ПЗРК Stinger, а также 22 грузовика и 80 пикапов Toyota.