Генсек ООН приветствовал нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал совместное заявление Баку и Еревана о намерении заключить мирный договор, заявил пресс-секретарь главы организации Стефан Дюжаррик на брифинге. Он выразил надежду, что это послужит обеспечению долгосрочного мира в регионе, передает ТАСС.

Генеральный секретарь приветствует совместное заявление Армении и Азербайджана. ООН призывает стороны использовать это соглашение для продвижения взаимного доверия и обеспечения долгосрочного мира на благо своих народов и региона, — сказал он.

7 декабря в совместном заявлении администраций президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанном по итогам переговоров, сообщалось о достижении договоренности по укреплению доверия между двумя странами. Обе страны подтвердили намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности.В

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москве с удовлетворением восприняли совместное заявление Азербайджана и Армении с подтверждением намерения нормализовать отношения и заключить мирный договор между двумя странами. По ее словам, Россия готова и далее оказывать содействие в разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации границы, заключении мирного договора и контактах по линии гражданского общества.