Азербайджан и Армения заявили об историческом шансе для достижения мира

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Баку и Ереван разделяют мнение о предоставлении исторической возможности для достижения долгожданного мира в регионе, говорится в совместном заявлении администраций президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает «Интерфакс Азербайджан». По итогам переговоров была достигнута договоренность о совместных шагах по укреплению доверия между двумя странами, подчеркивается в документе.

Обе страны еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности, — говорится в заявлении.

В качестве жеста доброй воли Азербайджан освобождает 32 армянских военнослужащих. Армения в свою очередь, также руководствуясь принципами гуманизма, освобождает двух азербайджанских военнослужащих, согласно заявлению.

Также в качестве доброго жеста Армения отзывает свою кандидатуру на проведение климатической конференции COP-29 в поддержку кандидатуры Азербайджана. Баку и Ереван надеются, что другие страны также поддержат кандидатуру АР. Азербайджан при этом поддерживает кандидатуру Армении от Восточноевропейской группы на членство в Бюро COP.

Азербайджанская Республика и Республика Армения продолжат переговоры относительно реализации в ближайшем будущем дополнительных мер по установлению доверия и призывают международное сообщество поддержать их усилия, которые будут содействовать установлению взаимного доверия между двумя странами и позитивно воздействовать на весь Южно-Кавказский регион, — говорится в заявлении.

Ранее Алиев заявил, что Азербайджан уже установил мир на Южном Кавказе и сделал это военным путем. По его словам, Баку показал, что мира можно достичь не только переговорами.