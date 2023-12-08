Москва приветствует намерения Баку и Еревана заключить мирный договор Захарова: Москва приветствует намерения Баку и Еревана заключить мирный договор

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

В Москве с удовлетворением восприняли совместное заявление Азербайджана и Армении с подтверждением намерения нормализовать отношения и заключить мирный договор между двумя странами, следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой. Отмечается, что РФ готова и далее оказывать содействие в разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации границы, заключении мирного договора и контактах по линии гражданского общества.

В Москве с удовлетворением восприняли совместное заявление администрации президента Азербайджанской Республики и аппарата премьер-министра Республики Армения с подтверждением обоюдного намерения нормализовать отношения и заключить мирный договор между двумя странами, — говорится в сообщении.

Также Россия приветствует договоренность между двумя странами об освобождении армянских и азербайджанских военнослужащих. Отмечается, что Москва последовательно продвигала идею обмена по принципу «всех на всех».

Ранее в совместном заявлении администраций президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанном по итогам переговоров, сообщалось о достижении договоренности по укреплению доверия между двумя странами. Обе страны подтвердили намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности.

Сообщалось, что в качестве жеста доброй воли Азербайджан освобождает 32 армянских военнослужащих, Армения — двух азербайджанских военных. Также в качестве доброго жеста Армения отзывает свою кандидатуру на проведение климатической конференции COP-29 в поддержку кандидатуры Азербайджана.