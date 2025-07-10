В МИД ответили на заявление генсека ООН по Украине

Осуждение России генсеком ООН Антониу Гутерришем в контексте конфликта на Украине демонстрирует его близорукость и ангажированность, а также безоглядную поддержку Киева, говорится в заявлении МИД РФ. В министерстве считают, что для таких оценок повод во многом дали «двусмысленные» и «искажающие действительность» формулировки докладов МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС, где не упоминаются атаки ВСУ на станцию.

Высказывания генсекретаря ООН — очередная яркая демонстрация его политической ангажированности и близорукости, которые выражаются в практически безоглядной поддержке преступного режима в Киеве, включая стоящий за ним Североатлантический альянс, — говорится в заявлении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Гутерриш превысил полномочия заявлением в пользу ограничения права вето в Совете Безопасности. По ее словам, реформа Совбеза не относится к компетенции Секретариата всемирной организации. Этот вопрос следует рассматривать в рамках профильных межправительственных переговоров, добавила она.