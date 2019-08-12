https://static.news.ru/photo/3e522b50-bd78-11e9-8c18-fa163e074e61_660.jpg Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники ФБР обыскали остров, купленный американским миллиардером Джеффри Эпштейном, который покончил с собой в тюрьме. Следственные действия проведены на одном из Американских Виргинских островов в Карибском море.

Смерть финансиста 3 августа не приостановила разбирательство его дела о сексуальном насилии над несовершеннолетними и торговле людьми. ФБР искало на острове доказательства того, что туда постоянно привозили малолетних девушек, сообщает телеканал NBC .

Эпштейн приобрёл остров в 1998 году за $7,95 млн. На его территории находятся особняк, два бассейна, а также несколько других построек.

Ранее News.ru сообщал, что смерть Эпштейна случилась в слишком подходящее время, чтобы публика поверила в совпадение. Официальной причиной его гибели в собственной тюремной камере называется самоубийство, однако сторонники конспирологических теорий верят, что он мог быть убит, потому что знал слишком много секретов сильных мира сего. Среди этих теорий есть и самые невероятные, например, о том, что к случившемуся с Эпштейном приложила руку Россия.