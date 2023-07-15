Европейские медики оценили вероятность отравления Саакашвили Польские врачи признали, что анализы Саакашвили не указывают на отравление

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Польские медики изучили данные о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и согласились с тем, что содержание тяжелых металлов в организме политика находится в норме. Об этом сообщил журналистам клинический директор тбилисской больницы, в которой находится бывший глава государства, Зураб Чхаидзе, его слова приводит РИА Новости. Врачи из Европы прибыли для обследования Саакашвили по просьбе членов его семьи.

Мы все обсудили, в том числе записи нашего нутрициолога, эндокринолога, предложенное нами меню, калораж, который необходим пациенту. В пенитенциарной службе зафиксировано, какую пищу приносят ему члены его семьи, что не составляет даже четверть необходимого калоража. <...> Польские врачи получили всю информацию, — подчеркнул Чхаидзе.

Он добавил, что иностранные коллеги согласились, что в случае приема необходимой пищи состояние политика было бы лучше. Кроме того, врачи ознакомились с результатами анализов из Грузии и Германии, и согласились, что, согласно данным, показатели в норме, «ни о каком отравлении металлами речи не идет».

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил о том, что один из участвующих в обследовании экс-президента страны Михаила Саакашвили в тбилисской клинике польских медиков пытался незаконно вынести анализы политика. Для этого их пришлось прятать в обуви. Он пояснил, что врачам было официально разрешено получать анализы пациента, поэтому действия медика вызвали подозрения.