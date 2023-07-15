Польский врач попытался украсть анализы Саакашвили Минюст Грузии: польский врач пытался тайно вынести из клиники образец анализа Саакашвили

Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил о том, что один из участвующих в обследовании экс-президента страны Михаила Саакашвили в Тбилисской клинике польских медиков пытался незаконно вынести анализы политика. Для этого их пришлось прятать в обуви. Слова министра приводит РИА Новости.

В ходе визита со стороны одного из врачей произошел непонятный инцидент. В частности, польский врач пытался тайно вынести образец анализа заключенного Михаила Саакашвили, спрятав его в обуви, — сказал Брегадзе.

Он пояснил, что врачам было официально разрешено получать анализы пациента, поэтому действия медика вызвали подозрения. Министр призвал воздерживаться от провокаций.

Ранее двое польских врачей прибыли в Грузию для проведения осмотра политика. Это было сделано по требованию семьи Саакашвили.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. Ранее его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Экс-президент был приговорен к трем и шести годам лишения свободы соответственно. Кроме того, суды рассматривают дела о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате государственных бюджетных средств.

Грузинское издание Mtavari 3 июля опубликовало видео с онлайн-заседания Тбилисского городского суда, к которому присоединился Саакашвили. Экс-глава государства показал на камеру, насколько он похудел за время содержания под стражей. На кадрах можно заметить впалые щеки бывшего президента, он также показал торчащие ребра и впалый живот.