Опубликовано видео с исхудавшим Саакашвили

Фото: Ираклий Геденидзе/POOL/ТАСС

Михаил Саакашвили

Грузинское издание Mtavari опубликовало видео с онлайн-заседания Тбилисского городского суда, куда подключился бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Экс-глава государства показал на камеру насколько похудел за время содержания под стражей.

На кадрах видно впалые щеки бывшего президента, он также показал торчащие ребра и ввалившийся живот.

Политик был задержан на территории Грузии 1 октября 2021 года. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. Ранее он был заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, получив три и шесть лет лишения свободы соответственно. Кроме того, суды рассматривают дела о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате государственных бюджетных средств.

По данным медиков, до ареста 10 января 2021 года Саакашвили был практически здоров. Заболевания, отметили врачи, развились после его ареста. Так, по их словам, у него были выявлены лихорадка неясной этиологии, анорексия, быстрая потеря массы тела, а также боли в мышцах. Вврачи Саакашвили заявили, что вылечить его уже практически невозможно.