Europa Press: Шария будет защищать адвокат Пучдемона

Анатолий Шарий / Фото sharij.net

Адвокатом задержанного в Испании украинского блогера Анатолия Шария станет правозащитник бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона Гонсало Бойе, пишет Europa Press. В издании сообщили, что оппозиционер предстанет перед судом 5 мая. Ранее в СБУ со ссылкой на полицию Испании сообщили об аресте Шария в каталонском городе Таррагона.

Юридической защитой украинского блогера занимается адвокат Гонсало Бойе. Он известен тем, что представляет интересы экс-главы правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона, — сказано в сообщении.

Ранее глава европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова сообщила, что Шария отпустили под подписку о невыезде. Он вернётся в Каталонию, где будет ожидать решения суда об экстрадиции. Украинские СМИ со ссылкой на правоохранителей сообщают, что к розыску задержанного в Испании Шария имел отношение Интерпол. Отмечается, что Шарий был задержан по международному ордеру, Киев его обвиняет в госизмене и действиях в ущерб национальной информационной безопасности.

В СБУ же утверждают, что Шария экстрадируют на Украину из Испании в ближайшее время. По словам ведомства, это может произойти в течение нескольких недель.

Ранее полиция Испании подтвердила задержание блогера Анатолия Шария по «международному ордеру». Власти Украины подозревают его в государственной измене, а также «в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере».