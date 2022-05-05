Полиция Испании подтвердила задержание блогера Анатолия Шария

Анатолий Шарий / Фото Westmclaren/wikimedia.org

Испанская национальная полиция подтвердила задержание украинского блогера Анатолия Шария, пишет РИА Новости. Ранее о его аресте в королевстве сообщала СБУ. Власти Украины подозревают Шария в государственной измене, а также в противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности страны в информационной сфере.

Мы располагаем информацией о том, что Шарий был задержан в городе Таррагона по международному ордеру, — сообщили в ведомстве.

Позже глава европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова сообщила, что Шарий отпущен под подписку о невыезде и вернётся в Барселону, где будет ждать судебного решения об экстрадиции. При этом адвокат блогера не смогла подтвердить или опровергнуть агентству ТАСС информацию о его задержании в Испании.

Ранее Украина объявила Шария в государственный розыск по делу о госизмене. Основанием для этого послужила его неявка в СБУ для допроса и ознакомления с материалами возбуждённого в отношении него уголовного дела.