На Украине объявили в государственный розыск политика Анатолия Шария

https://static.news.ru/photo/b9014fb2-7761-11eb-9ea3-96000091f725_660.jpg Анатолий Шарий Фото: anatolijsharij/facebook.com

Украинский блогер и оппозиционный политик Анатолий Шарий объявлен в государственный розыск по делу о госизмене.

Основанием для этого послужила неявка Шария в СБУ для допроса и ознакомления с материалами возбуждённого в отношении него уголовного дела, сообщается в Facebook ведомства.

Адвокат политика Валентин Рыбин пояснил, что его подзащитный, проживающий за пределами Украины, не явился в ведомство, поскольку не может прибыть в страну, и СБУ об этом хорошо известно. Юрист также отметил, что Шарий не может считаться подозреваемым по делу, поскольку обвинение ему не предъявлялось.

Никто эти документы (обвинение. — NEWS.ru) не видел, мы считаем, что статус подозреваемого Анатолий не приобрёл, — цитирует его ТАСС.

В издании Шарий.net отметили , что в СБУ защите политика предоставили материалы, которые следователь посчитал необходимым показать, а также предъявили подозрение. Ходатайство следствия о задержании и аресте Шария будет направлено в Печерский суд.

Как писал NEWS.ru, впервые СБУ возбудила уголовное дело в отношении Шария ещё в начале ноября 2020 года. Тогда причиной преследования стало размещённое им на своём канале в YouTube видео с картой Украины без Крыма. Кроме того, он нелестно отзывался о президенте страны Владимире Зеленском, называя его психически нездоровым человеком, «карликом недоразвитым», а саму Украину он охарактеризовал как «чёрную дыру».