В СБУ сообщили о задержании блогера Шария на территории Испании

Анатолий Шарий / Фото Соцсети

В Испании 4 мая задержали украинского блогера Анатолия Шария, сообщили в СБУ. Оппозиционера подозревают в госизмене, а также в нарушении равенства прав и свобод человека. Задержать мятежного блогера удалось благодаря «тесному взаимодействию» СБУ с их международными партнёрами, говорится в Telegram-канале ведомства.

Это задержание — очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо, — сказано в сообщении.

Ранее Украина объявила оппозиционного политика Анатолия Шария в государственный розыск по делу о госизмене. Основанием для этого послужила неявка Шария в СБУ для допроса и ознакомления с материалами возбуждённого в отношении него уголовного дела.

В издании «Шарий.net» отметили, что в СБУ защите политика предоставили материалы, которые следователь посчитал необходимым показать, а также предъявили подозрение. Ходатайство следствия о задержании и аресте Шария будет направлено в Печерский суд.

Как писал NEWS.ru, впервые СБУ возбудила уголовное дело в отношении Шария ещё в начале ноября 2020 года. Тогда причиной преследования стало размещённое им в своём канале на YouTube видео с картой Украины без Крыма. Кроме того, он нелестно отзывался о президенте страны Владимире Зеленском, называя его психически нездоровым человеком, «карликом недоразвитым», а саму Украину он охарактеризовал как «чёрную дыру».