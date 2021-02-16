СБУ заподозрила Анатолия Шария в госизмене и разжигании вражды

https://static.news.ru/photo/82bf576c-7060-11eb-a592-96000091f725_660.jpg Виталий Шария Фото: sharij.com.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает лидера «Партии Шария» Анатолия Шария в государственной измене и разжигании национальной вражды. Об этом заявили в пресс-службе украинской спецслужбы.

Подозрение объявлено ​​под процессуальным руководством прокуратуры города Киева в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равенства граждан в зависимости от их расы, национальности, религиозных убеждений), — говорится в сообщении.

Украинские следователи считают, что Шарий причастен к «противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины» в информационной сфере, кроме того, по данным СБУ, он мог действовать по поручению иностранных структур.

Впервые СБУ возбудила уголовное дело в отношении Анатолия Шария ещё в начале ноября 2020 года. Тогда причиной преследования стало размещённое им на своём канале в YouTube видео с картой Украины без Крыма. Политик проживает в одной из стран Евросоюза около 10 лет.

Как сообщал NEWS.ru, Шарий заявил, что намерен впервые за 12 лет приехать в Россию, чтобы сделать себе прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». По его словам, он не доверяет другим вакцинам, в том числе американской Pfizer, от которой в Норвегии скончались более 20 человек.