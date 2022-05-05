Власти Польши предложили ввести санкции против Шредера

Герхард Шредер / Фото Jens Schicke via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Польские власти предложили ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, заявил председатель Комиссии по реприватизации недвижимости в Варшаве Себастьян Калета. По мнению депутата, деятельность экс-канцлера ФРГ тесно связана с российскими бизнесменами, пишет РИА Новости. В подтверждение своего высказывания Калета вспомнил, что за 10 дней до начала спецоперации России на Украине Шредер стал кандидатом на включение в совет директоров «Газпрома». Также, по мнению польского депутата, бывший немецкий глава стал «идеологом» энергетической зависимости Европы от России, которая воплотилась в строительстве «Северного потока».

Бывший канцлер ФРГ годами представлял Россию на форуме Европейского союза, годами получал гигантскую финансовую прибыль от сотрудничества с российскими фирмами. За десять дней перед началом спецоперации РФ на Украине он стал кандидатом в совет директоров «Газпрома». Он присутствует в компании «Роснефть». Он был главным идеологом энергетической петли на шеи Европы — «Северного потока» и «Северного потока 2», — заявил Калета.

Ранее председатель бундестага Бербель Бас в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung выступила за исключение Шрёдера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) из-за его пророссийской позиции. Спикер немецкого парламента выразила мнение, что Шрёдер не только не помогает партии, но даже вредит ей. Бас также призвала экс-канцлера признать, что он «полностью неверно оценивал Путина», и отметила, что заявки на его исключение из партии уже поступили.

25 апреля глава СДПГ Саскиа Эскен призвала Шрёдера покинуть партию из-за работы на российские компании. На данный момент экс-канцлер ФРГ входит в совет директоров ПАО «Роснефть», руководит комитетом акционеров Nord Stream AG и возглавляет совет директоров Nord Stream 2 AG.