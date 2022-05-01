В бундестаге призвали исключить Шрёдера из СДПГ из-за пророссийской позиции Председатель бундестага Бас выступила за исключение Шрёдера из рядов социал-демократов из-за пророссийской позиции

Герхард Шрёдер / Фото Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Председатель бундестага Бербель Бас в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung выступила за исключение бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) из-за его пророссийской позиции. Спикер немецкого парламента выразила мнение, что Шрёдер не только не помогает партии, но даже вредит ей. Бас также призвала экс-канцлера признать, что он «полностью неверно оценивал Путина», и отметила, что заявки на его исключение из партии уже поступили.

Логично, если СДПГ скажет: или он покинет партию, или же есть процедура исключения. Заявки [на прекращение его членства в партии] поступили, — заявила она.

По её словам, Шрёдер своей позицией вредит партии социал-демократов, себе как человеку и в целом уничтожает «картину своего канцлерства». Бас считает, что логичным будет его самостоятельный выход из партии, в ином случае можно будет прибегнуть к процедуре исключения. Однако она добавила, что исключить кого-либо из СДПГ только за его позицию достаточно сложно.

25 апреля глава СДПГ Саскиа Эскен призвала Шрёдера покинуть партию из-за работы на российские компании. На данный момент экс-канцлер ФРГ входит в совет директоров ПАО «Роснефть», руководит комитетом акционеров Nord Stream AG и возглавляет совет директоров Nord Stream 2 AG.

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер назвал финансирование бюро Шрёдера из средств налогоплательщиков немыслимым. По немецким законам бывший канцлер имеет право после отставки на финансирование некоторого количества сотрудников своего бюро за государственный счёт.

По словам руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Владислава Белова, сейчас на Шрёдера оказывается большое давление, а его преследование похоже на «охоту на ведьм». Он подчеркнул, что бывший канцлер ФРГ не собирается покидать Россию и выходить из СДПГ. Эксперт отметил, что Шрёдер пытается искать точки соприкосновения с российской стороной для налаживания диалога.