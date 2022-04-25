Экс-канцлера ФРГ Шрёдера призвали покинуть партию СДПГ из-за России

Глава Социал-Демократической парии Германии (СДПГ) Саскиа Эскен потребовала от экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера покинуть партию из-за работы на российские государственные компании. Об этом глава СДПГ завила в эфире радио Deutschlandfunk. По мнению Эскен, Шрёдеру необходимо оставить посты в госкомпаниях России на фоне специальной операции на Украине. Шрёдер на данный момент входит в совет директоров ПАО «Роснефть», руководит комитетом акционеров Nord Stream AG и возглавляет совет директоров Nord Stream 2 AG.

Шрёдеру стоило оставить свои посты в госконцернах России на фоне российской специальной операции на Украине, чтобы спасти свою репутацию как бывшего и некогда успешного канцлера. Он, к сожалению, не последовал этому совету. Он зарабатывает свои деньги, работая на российские государственные предприятия, — заявила Эскен.

Экс-канцлер ФРГ подвергается резкой критике на родине и за границей за отказ разорвать связи с Москвой после того, как президент РФ Владимир Путин начал в Донбассе специальную военную операцию.

Шрёдер ранее заявил, что Россию нельзя изолировать в долгосрочной перспективе. По его словам, это не удастся ни в политическом плане, ни в экономическом. Он добавил, что, когда закончится спецоперация России на Украине, с Москвой снова придётся искать контакты.