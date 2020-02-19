https://static.news.ru/photo/bfc72fe0-5333-11ea-a4a2-fa163e074e61_660.jpg Эстонский парламент Фото: Riigikogu/facebook.com

Депутаты эстонского парламента приняли резолюцию «Об исторической памяти и фальсификации истории». Документ осуждает «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.

Парламент осуждает попытки российских властей переписать историю, отрицая роль Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны и перекладывая ответственность на жертв агрессии, — говорится в документе.

Из текста резолюции следует, что эстонские парламентарии поддерживают Польшу и другие европейские страны, «которые Российская Федерация классифицирует как виновников Второй мировой войны». В документе утверждается, что Вторая мировая война якобы стала следствием пакта Молотова — Риббентропа о ненападении между Советским Союзом и Германией и «его секретных протоколов».

Фашистская Германия, коммунистический Советский Союз и другие тоталитарные режимы виновны в невиданных по масштабам в истории человечества массовых убийствах, депортациях и лишении жизни и свободы, — отмечается в резолюции.

Исторические события времён Второй мировой войны стали чаще обсуждать в прессе после заявления президента России Владимира Путина, которое оскорбило представителей власти Польши. Теперь политики двух стран регулярно обвиняют друг друга в искажении фактов.

24 декабря глава России сказал, что вычитал в архивных документах отрывок с воспоминаниями разговора посла Польши с Гитлером в 1938 году. Дипломат якобы пообещал поставить в Варшаве памятник фюреру, если тот вышлет евреев в Африку. Путин заявил, что считает посла «сволочью и антисемитской свиньёй», которая «солидаризировалась с Гитлером». Путин также говорил, что Советская армия вошла в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над происходящим на территории страны». Российский лидер в итоге пообещал написать статью об истории Второй мировой войны. Глава государства намерен опубликовать её к 75-летию Победы.

После этого МИД Польши обвинил российские власти и президента в искажении событий начала и хода Второй мировой войны. В МИДе страны призвали Россию перестать заниматься пропагандой, а вместо этого дать «честный и критический взгляд на историю». Варшава настаивает, что Вторая мировая война началась с вторжения Германии и СССР в Польшу в 1939 году, а «прелюдией к вооружённой агрессии было их взаимное соглашение, известное как пакт Молотова — Риббентропа», писал ранее NEWS.ru.