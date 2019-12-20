https://static.news.ru/photo/03e3840c-247d-11ea-a7f2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МИД Польши встревожен после заявлений президента Владимира Путина о причинах и виновниках Второй мировой войны. Как говорится в официальном заявлении ведомства, слова российского лидера искажают реальные события.

С тревогой и недоумением мы воспринимаем высказывания представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, касающиеся происхождения и хода Второй мировой войны, которые представляют ложную картину событий, — приводит текст документа РИА Новости.

По мнению польской стороны, высказывание Путина подрывает работу по налаживанию диалога, проводимую его предшественниками — Михаилом Горбачёвым и Борисом Ельциным. В МИДе призвали Россию перестать заниматься пропагандой, а вместо этого дать «честный и критический взгляд на историю».

Ранее Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над происходящим на территории страны». Он отметил, что польское правительство в это время «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

Президента России, по его признанию, «удивила и даже задела» резолюция Европарламента о Второй мировой войне, в которой СССР называют страной, развязавшей конфликт, наряду с нацистской Германией, писал ранее NEWS.ru.