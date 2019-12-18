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Президент России Владимир Путин назвал решение о создании Союзного государства РФ и Белоруссии правильным. Глава государства при этом признал, что 90% поставленных по этому направлению задач не выполнены.

Русский и белорусский народы, по-моему, то же самое, что украинский и русский, — это почти одно и то же, в этническом смысле слова и с точки зрения нашей истории, духовных...