Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции заявил, что глава Советского Союза Иосиф Сталин не встречался напрямую с фюрером Германии Адольфом Гитлером. Однако так делали лидеры Франции и Великобритании.
Он отметил, что планирует написать статью об истории Второй мировой войны.
Знаете, я к этом событию (к 75-летию Победы. — NEWS.ru) хочу статью подготовить — написать статью. Я её обязательно опубликую <...> Я как читаю некоторые вещи, всё становится ясно... Всё разложено по годам, по месяцам, чуть ли не по дням, как происходил процесс умиротворения Гитлера, — подчеркнул он.
Политик добавил, что главы европейских стран встречались с Гитлером и подписывали «бумажки».
Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр Минских соглашений может завести ситуацию в тупик.
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.
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