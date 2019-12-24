https://static.news.ru/photo/e52b1ec6-2652-11ea-8ef2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии. В 1930-х годах он пообещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Запись в дневнике польского дипломата Путин прокомментировал 24 декабря на заседании коллегии Министерства обороны РФ. Президент сказал про посла Польши, что он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве, сообщают «Аргументы недели».

Ранее МИД Польши обвинил российские власти и Владимира Путина в искажении событий начала и хода Второй мировой войны. Российский президент говорил, что советская армия вошла в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над происходящим на территории страны».

По мнению польской стороны, высказывание Путина подрывает работу по налаживанию диалога, проводимую его предшественниками — Михаилом Горбачёвым и Борисом Ельциным. В МИДе призвали Россию перестать заниматься пропагандой, а вместо этого дать «честный и критический взгляд на историю», писал NEWS.ru.