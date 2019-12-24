Президент России Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии. В 1930-х годах он пообещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Запись в дневнике польского дипломата Путин прокомментировал 24 декабря на заседании коллегии Министерства обороны РФ. Президент сказал про посла Польши, что он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве,
Ранее МИД Польши обвинил российские власти и Владимира Путина в искажении событий начала и хода Второй мировой войны. Российский президент говорил, что советская армия вошла в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль над происходящим на территории страны».
По мнению польской стороны, высказывание Путина подрывает работу по налаживанию диалога, проводимую его предшественниками — Михаилом Горбачёвым и Борисом Ельциным. В МИДе призвали Россию перестать заниматься пропагандой, а вместо этого дать «честный и критический взгляд на историю», писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен