Эрдогана пригласили в Крым после слов о возврате полуострова Украине

https://static.news.ru/photo/c7add09a-9a9c-11eb-ba1f-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует трезво оценить положение Крыма и признать присоединение полуострова к России. Пока же позиция Эрдогана, не признающего Крым частью РФ, вызывает лишь сожаление, констатировал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Накануне Эрдоган встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил его в поддержке территориальной целостности Украины со стороны Турции. Он подчеркнул, что его принципиальная позиция заключается в непризнании аннексии Крыма Россией.

Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения. Но, к сожалению, со стороны Эрдогана пока мы слышим только недальновидные и оскорбительные для крымчан заявления, — цитирует Гемпеля РИА Новости.

Парламентарий заметил, что Крым давно является неотъемлемой частью России и фактически, и юридически, что Турция должна признать. По его мнению, турецкие регионы должны выстраивать экономические отношения с российским Крымом, а Эрдогану стоит обратить внимание на националистов и радикалов у власти на Украине, нарушающих права человека путём различных блокад полуострова.

23 августа Киев планирует проведение саммита «Крымская платформа», в рамках которого будет обсуждаться вопрос возвращения полуострова. К мероприятию предлагается присоединиться Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, США и Японии. Власти последней также одобрили проведение саммита.

Крым вошёл в состав России в 2014 году после Евромайдана. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией. С тех пор в отношении РФ поэтапно вводятся всё новые и новые пакеты санкций.

Как писал NEWS.ru, член Совета Федерации от Крымского региона Сергей Цеков оценил позицию Эрдогана, назвав её упрямой и нереалистичной. По его словам, полуостров никогда не вернётся под контроль Украины.