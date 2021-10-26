Эрдоган назвал условия для нормализации отношений Турции и Армении

Если Ереван проявит искреннюю волю в отношениях с Баку, то не будет никаких препятствий для нормализации отношений с Анкарой. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

По словам Эрдогана, сегодня условия для установления устoйчивого мира в регионе и для нормализации отношений благоприятнее, чем когда-либо ранее. Однако необходимо определение государственных грaниц и взаимное их признание. На этом и должен строиться фундамент хороших отношений.

В этих вопросах Армении для решения проблем с Азербайджаном требуется проявление искренней воли. И если Армения проявит искреннюю волю к нормализации отношений с Азербайджаном, то никаких препятствий для нормализации отношений между Турцией и Арменией не останется, — цитирует его агентство.

Он также сообщил, что на встрече с Алиeвым обсуждались двусторонние отношения и ситуация в регионе, а также планы на будущее в проeктах, связанных с энергетикой, транспортом и развитиeм Карабаха.

Ранее сегодня Алиев и Эрдоган заложили фундамент Зангезурского коридора, который поможет жителям Армении свободно перемещаться в Россию и по миру.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.