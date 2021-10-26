Президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент Зангезурского коридора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев совместно со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заложил фундамент Зангезурского коридора, сообщает АЗЕРТАДЖ. Речь идёт об автомобильной дороге Горадиз — Джабраил — Зангилан — Агбенд.

PresidentIlhamAliyev/facebook.com

Как сообщается, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал лидеров стран о проводимых работах.

Также им было доложено о ходе строительства дороги Ахмедбейли — Физули — Шуша.

Ранее Эрдоган заявил, что Зангезурский коридор поможет жителям Армении свободно перемещаться в России и по миру. По его мнению, урегулирование конфликта в Карабахе принесёт огромную пользу региону. Также он подчеркнул, что от мира на этой территории выиграют не только Азербайджан и Армения, но и весь мир в целом.

PresidentIlhamAliyev/facebook.com

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.