Эксперт предрёк войне в Афганистане латиноамериканский сценарий

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович заявил, что война в Афганистане может пойти по латиноамериканскому сценарию, значительно ухудшив ситуацию с наркотрафиком в Средней Азии. Об этом он рассказал в беседе с Lenta.ru.

Мендкович отметил , что в настоящее время экономика Афганистана держится в основном на иностранной помощи. В случае победы террористов «Талибана» (запрещённое в РФ радикальное движение) они станут искать альтернативные способы пополнения бюджета. Одним из них может стать наращивание объёма контрабанды за границу наркотиков-опиатов, она уже составляет 40-60% доходов боевиков.

Эксперт добавил, что за талибов воюют боевики из известных в регионе террористических группировок, чьей целью является экспансия в Среднюю Азию. Не исключено, что их ячейки в регионе станут перевалочными базами для наркоторговцев.

Существует риск развития ситуации по латиноамериканскому образцу, где из, в общем-то, провинциальных преступных группировок, занятых наркотиками, выросли современные наркокартели, которые представляют самостоятельную силу и угрожают даже правительствам крупных государств, таким как Мексика, — подчеркнул Мендкович.

Он не исключил, что боевики станут использовать контрабандные каналы из Афганистана в соседние государства не только для поставок наркотиков, но и для переправки оружия и вербовщиков.

Ранее стало известно, что талибы готовы пойти на трёхмесячное перемирие в Афганистане, если будут освобождены семь тысяч заключённых, а движение исключат из чёрного списка ООН. Прежде они заявляли, что готовы прекратить огонь в Афганистане лишь только после достижения политической договорённости, а уже потом могут приступить к дискуссиям о прекращении огня.