Эксперт объяснил, почему Польша опасается оккупировать Западную Украину Военный эксперт Евсеев: Польша не заходит на Западную Украину из-за боязни ответа России

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Военный эксперт Владимир Евсеев заявил об опасениях Варшавы ввести войска на территорию Западной Украины. По его словам, в этом случае Польша окажется беззащитной перед ответом Москвы, поскольку статья о коллективной обороне НАТО не будет активирована, сообщает РИА Новости.

Сейчас есть опасность [для Варшавы], что Россия, как сказал Путин, даст молниеносный ответ, а это сдерживает и Польшу, и Румынию. <...> Речь не идёт о полномасштабной войне с НАТО, потому что ввод польских войск на Украину не позволит задействовать статью НАТО о самообороне. <...> Россия может нанести удары ракетами «Кинжал», который нечем будет парировать, — пояснил Евсеев.

Он добавил, что российский ответ обернётся для Польши потерями личного состава, а ответить она не сможет. При этом в Варшаве желают установить контроль над приграничными регионами Украины.

Сейчас поляки сделать этого не могут, но после начала полного распада Украины, у них может появиться такая возможность, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что Польша мобилизует свои войска, чтобы войти во Львовскую область на Украине и захватить её под предлогом миротворческой миссии, считает политолог Армен Гаспарян. По его мнению, Венгрия планирует заполучить Закарпатье, а Румыния — подаренную ей Адольфом Гитлером Черновицкую область и часть Одесской. Гаспарян считает, что данная «операция» будет проходить под контролем одобряющего её Запада.