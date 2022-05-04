Политолог заявил, что Запад хочет заполучить часть территории Украины Политолог Гаспарян заявил, что Запад хочет заполучить часть территории Украины

Фото Lubos Pavlicek/CTK/Global Look Press

Польша мобилизует свои войска, чтобы войти в Львовскую область на Украине и захватить её под предлогом миротворческой миссии, считает политолог Армен Гаспарян. По его мнению, Венгрия планирует заполучить Закарпатье, а Румыния — подаренную ей Адольфом Гитлером Черновицкую область и часть Одесской, пишет Pravda.Ru.

Сгорел сарай — гори и хата. В Киеве понимают прекрасно, что с юго-востоком надо попрощаться, сделать тете ручкой. По части того, чтобы отжать втихаря с невинностью на лице, тут вообще польской шляхте мало равных. Я бы на месте стран Альянса задумался бы, что поляки еще про Ковно и Вильно говорили, про Каунас и Вильнюс. Я бы на их месте напрягся, — высказался Гаспарян.

Он убеждён, что началом геополитического коллапса Украины станет решение ООН о выдаче миротворческого мандата. В это время в страну введёт свои войска Польша, а позже «подтянутся» и другие европейские страны. Гаспарян считает, что данная «операция» будет проходить под контролем одобряющего её Запада, так как ему неинтересно сохранение целостности Украины.

Ранее политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что вероятность прямого военного столкновения России и стран Запада на данный момент минимальна, однако европейские государства постепенно втягиваются в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что Москва не намерена выходить за рамки спецоперации и провоцировать более масштабный конфликт.