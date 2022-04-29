Политолог оценил вероятность прямого военного столкновения России и Запада Политолог Евстафьев назвал минимальной вероятность военного столкновения России и Запада

Вооружённые силы НАТО / Фото Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Вероятность прямого военного столкновения России и стран Запада на данный момент минимальна, однако европейские государства постепенно втягиваются в конфликт на Украине, заявил политолог Дмитрий Евстафьев. Он подчеркнул, что Москва не намерена выходить за рамки спецоперации и провоцировать более масштабный конфликт, пишет Lenta.ru.

Фактически уже происходит ползучее втягивание стран Европы в конфликт на Украине. Там уже не только некие якобы добровольцы, а там уже нормальный военный персонал, советники. Прежде всего британские, польские, в последнее время всё больше сообщений о наличии там якобы уволенных со службы задним числом военнослужащих Канады, Германии и так далее, — отметил Евстафьев.

По его словам, Германию, Великобританию, США и Польшу уже можно «с абсолютной уверенностью» назвать сторонами конфликта. Политолог считает, что эти государства являются легитимными военными целями РФ. По его мнению, между Россией и странами Запада, поставляющими Украине современные вооружения, всё-таки произойдёт военный конфликт.

Эти вооружения придётся поставлять с экипажами и подразделениями технического обслуживания. [Для этого] будут вербоваться русскоязычные граждане США, Германии, возможно, Франции и Польши. В этом смысле мы рано или поздно дойдём до прямого военного столкновения со странами Запада, — резюмировал политолог.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что Россия уже вошла в третью мировую войну, это можно «зафиксировать как данность». По его словам, введение польских «миротворцев» на Украину подтолкнёт нацистов к более активным боевым действиям. В тот регион, который займут «миротворцы», будет в больших количествах и беспрепятственно поступать вооружение, в том числе тяжёлая боевая техника.