Столтенберга назвали величайшим дураком в мире Экс-премьер Австралии Китинг назвал Столтенберга самым большим дураком в мире

Фото: nato.int

Йенс Столтенберг

Бывший премьер Австралии Пол Китинг назвал генсека НАТО Йенса Столтенберга самым большим дураком в мире в статье, опубликованной на сайте Pearls and Irritations. Он также выступил против экспансии военного блока в Азию и припомнил Столтенбергу, как он сравнивал боевые действия на Украине с потенциальным конфликтом в Китае.

Из всех людей на международной арене самым большим дураком среди всех является Йенс Столтенберг, нынешний генеральный секретарь НАТО. <...> В феврале он проводил параллели между действиями России на Украине и Китаем, говоря: «Мы не должны совершать ту же ошибку с Китаем». То есть Китай должен находиться под присмотром Запада и быть стратегически ограниченным, — написал Китинг.

Экс-премьер Австралии подчеркнул, что Столтенберг упустил из виду тот факт, что Китай представляет 20% человечества и является крупнейшей экономикой в мире.

Китинг также поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, который, по данным источников Financial Times, ранее предостерег НАТО от открытия офиса в Токио во избежание обострения отношений с Пекином. По словам экс-премьера, Макрон оказывает миру услугу, «вставляя палки в колеса» генсеку НАТО. Китинг подчеркнул, что «экспорт этого вредоносного яда» в Азию был бы сродни «чуме».

Ранее президент США Джо Байден во время телеинтервью перепутал Россию с Украиной и предложил РФ «разумный путь» к членству в НАТО. Американский лидер тут же исправился и дал понять, что речь идет об Украине, которая должна соответствовать требованиям для вступления в Альянс.