Байден случайно предложил России путь к членству в НАТО Байден перепутал Россию с Украиной и предложил ей членство в НАТО

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Джо Байден

Президент США Джо Байден во время телеинтервью допустил очередную оговорку. Американский лидер, перепутав Россию с Украиной, предложил ей разумный путь к соответствию требованиям для вступления в Североатлантический альянс, передает телеканал CNN. Однако глава государства быстро понял, что ошибся, извинился и исправился.

Я думаю, мы должны предложить разумный путь России... Извините, Украине, чтобы она смогла соответствовать требованиям для вступления в НАТО, — заявил Байден.

Президент США в ноябре прошлого года уже путал Украину с Ираком во время своего выступления во Флориде. Тогда Джо Байден говорил об инфляции, в которой обвинил Россию. Глава Соединенных Штатов, сказал, что инфляция является мировой проблемой «из-за войны в Ираке, влияния на нефть и того, что делает Россия». Однако он сразу извинился и исправил Ирак на Украину. Свою ошибку американский лидер объяснил тем, что думал об арабской стране, потому что там погиб его сын.

Как известно, старший сын Байдена служил в Ираке в 2008–2009 годах, но скончался в США из-за рака мозга. По словам президента Соединенных Штатов, причиной развития болезни сына могло стать воздействие токсичных веществ, выделяемых при сжигании отходов на американских военных объектах.