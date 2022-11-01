Байден перепутал Украину с Ираком

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Джо Байден

Президент США Джо Байден вновь оговорился, перепутав Украину с Ираком, выступая во Флориде. Глава государства говорил об инфляции, обвинив в ней Россию, трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Инфляция сейчас является мировой проблемой из-за войны в Ираке, влияния на нефть и того, что делает Россия. Простите, война на Украине. Я подумал об Ираке, потому что там погиб мой сын. Дело в том, что именно поэтому инфляция выросла. У нас самый низкий уровень инфляции, — сообщил американский президент.

Старший сын Джо Байдена Бо действительно служил в Ираке в 2008–2009 годах. Однако умер он в 2015 году в США от рака мозга. Сам Байден допускал, что причиной развития рака у его сына могла стать воздействие токсичных веществ, которые выделялись при сжигании отходов на американских военных объектах, в том числе и в Ираке.

Во время этого же выступления Байден оговорился еще раз. Он назвал обрушившийся недавно на Флориду ураган «Иэн» «Иваном».

Ранее Джо Байден заявил, что в США входят 54 штата. Президент США, говоря про предвыборную кампанию, проводимую демократами в 2018 году, сказал, что они посетили 54 штата США. В США входят 50 штатов и федеральный округ Колумбия.