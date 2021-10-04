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Экс-министра юстиции Китая арестовали перед съездом партии

17:25, 04 октября 2021
Экс-министра юстиции Китая арестовали перед съездом партии Фу Чжэнхуа Фото: Thời báo Hoàn Cầu
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Бывшего министра юстиции Китайской Народной Республики (КНР) Фу Чжэнхуа арестовали. Центральная дисциплинарная комиссия расследует нарушения в его деятельности. Об этом сообщает издание Argumenti.ru.

Фу Чжэнхуа работал начальником полиции Пекина с 2010 года, он избавил город от проституции и закрыл ряд ночных клубов, журналисты называли его «тяжёлый кулак». Фу сам руководил расследованием множества коррупционных дел.

Эксперты утверждают, что крупных чиновников арестовывают показательно перед ХХ съездом Коммунистической партии Китая в 2022 году. На ней будет рассмотрено продление полномочий председателя КНР Си Цзиньпина.

Заместитель директора мозгового треста «Честное правительство» в Пекинском университете Чжуан Дэшуй уверен, что коррупция в Китае проросла глубоко в систему. Также был арестован бывший замминистра общественной безопасности Сунь Лицзюнь.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина по случаю 72-й годовщины образования КНР. Российский лидер выразил надежду, что страны будут наращивать дальнейшее сотрудничество.

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