Экс-министра юстиции Китая арестовали перед съездом партии

Бывшего министра юстиции Китайской Народной Республики (КНР) Фу Чжэнхуа арестовали. Центральная дисциплинарная комиссия расследует нарушения в его деятельности. Об этом сообщает издание Argumenti.ru.

Фу Чжэнхуа работал начальником полиции Пекина с 2010 года, он избавил город от проституции и закрыл ряд ночных клубов, журналисты называли его «тяжёлый кулак». Фу сам руководил расследованием множества коррупционных дел.



Эксперты утверждают, что крупных чиновников арестовывают показательно перед ХХ съездом Коммунистической партии Китая в 2022 году. На ней будет рассмотрено продление полномочий председателя КНР Си Цзиньпина.