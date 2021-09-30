Путин поздравил Си Цзиньпина с годовщиной образования КНР

Президент России Владимир Путин направил телеграмму председателю Китая Си Цзиньпину по случаю 72-й годовщины образования КНР. Российский лидер выразил надежду, что страны будут наращивать дальнейшее сотрудничество. Об этом говорится на сайте Кремля.

Путин отметил, что Китай добился впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. По его словам, КНР активно участвует в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Российский лидер подчеркнул, что отношения между государствами развиваются в духе партнёрства и стратегического взаимодействия.

Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать российско-китайское сотрудничество на различных направлениях, — говорится в сообщении.

Ранее Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане. Председатель КНР выразил мнение, что власти этой страны должны дистанцироваться от всех террористических организаций. Он заявил, что Китай готов укрепить взаимодействие и координацию с РФ по вопросам Афганистана.