Экономист объяснил, почему Байден опаснее для Китая, чем Трамп

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Кандидат в президенты США демократ Джо Байден будет большей опасностью для Китая, чем действующий глава государства Дональд Трамп. Такого мнения придерживается британский экономист, профессор Университета Манчестера Джим О’Нил.

У меня сложилось впечатление, что китайцев больше беспокоит администрация Байдена, чем администрация Трампа, — рассказал специалист в эфире телеканала CNBC.

Экономист убеждён, что вероятный глава Белого дома потребует от Пекина большей отчётности в вопросах торговли, чем это было последние четыре года. Администрация Байдена будет использовать для разрешения противоречий международные организации, такие как Всемирный банк, Всемирная торговая организация и G20. Из-за этого Китай будет вынужден скрупулёзно выполнять свои обязательства.

О’Нил также считает, что Байден сможет оказывать давление на Китай по вопросам вредных выбросов в атмосферу. Трамп не считал экологические проблемы заслуживающими достаточного внимания, поэтому за время его президентства напряжение между двумя странами по этому вопросу снизилось, отметил эксперт.

Как писал NEWS.ru, американский политолог Кристофер Лейн спрогнозировал скорую войну США с Китаем. По его мнению, обе страны конкурируют за международный престиж и конфликт может вспыхнуть из-за множества горячих точек. Политолог уверен, что Вашингтон и Пекин находятся на пути, который ведёт их к грядущему столкновению.

Ранее полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Ван Сянсуй заявил, что Китай обладает возможностью для ответного полноценного ядерного удара по США. Доклад бывшего военного был представлен на закрытом форуме месяц назад, а в прессу просочился только сейчас.