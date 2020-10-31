Американский политолог предсказал скорую войну США с Китаем

https://static.news.ru/photo/36d576d8-1bc9-11eb-8980-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Война США и Китая неизбежна из-за конкуренции обеих стран за международный престиж, полагает известный американский политолог Кристофер Лейн, изложивший такую точку зрения в статье для журнала Foreign Affairs.

Лейн отметил, что с окончанием холодной войны считалось, что война великих держав является пережитком ушедшей эпохи. В 1986 году историк Джон Льюис Гэддис назвал период после Второй мировой войны «затяжным миром», потому что Советский Союз и Соединённые Штаты так и не вступили в конфликт, указывает политолог. Вместе с тем, как свидетельствуют продолжающиеся конфликты в Афганистане, Ливии, Судане, Сирии, на Украине и в Йемене, в мире нет недостатка насилия, происходящего в небольших странах.

Но несмотря на заверения учёных и политиков, что война между великими державами не является реальной угрозой, условия, которые делают её возможной, всё еще существуют. Напряжённость сохраняется между сегодняшними великими державами, прежде всего США и Китаем, и конфликт между ними может вспыхнуть из-за множества горячих точек, — написал Лейн в статье.

Эти две страны находятся на пути, который ведёт их к грядущему столкновению. Это подпитывается динамикой смены власти и соперничеством этих стран за статус и престиж. Без изменения этого курса война между ними в ближайшие десятилетия не только возможна, но и вероятна, уверен политолог.

Он добавил, что даже когда геополитическая конкуренция между США и Китаем усиливается, большинство американцев, серьёзно задумывающихся о внешней политике и стратегии, отказываются верить в вероятность войны. Этот оптимизм коренится в первую очередь в нескольких известных теориях поведения государства, указывает Лейн.

Высокий уровень экономической взаимозависимости между двумя странами снижает риск вооружённого конфликта. Но в истории есть множество примеров, опровергающих эту гипотезу. Страны Европы никогда не были более взаимозависимыми как в экономическом, так и в культурном плане, чем это было непосредственно перед началом Первой мировой войны, — приводит пример Лейн.

Даже если взаимозависимость США и Китая теоретически может снизить риск войны между ними, в последние годы их экономические связи начали распадаться, поскольку каждый начинает обособляться от экономики друг друга, отметил он.

Как сообщал NEWS.ru, последним конфликтным моментом в отношениях США и Китая стал коронавирус. Президент США Дональд Трамп уже неоднократно обвинял власти Поднебесной в том, что они не приняли должных мер для сдерживания распространения по миру. Госсекретарь США Майкл Помпео ещё в апреле обвинил Китай и Коммунистическую партию страны в сокрытии данных о реальной опасности SARS-CoV-2 в первые недели вспышки. К обвинениям присоединились и американские сенаторы.