Египет заявил о готовности отправить войска в Ливию

https://static.news.ru/photo/bf8777c6-b30d-11ea-9674-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tarek Wajeh/Xinhua/Global Look Press

Любое вероятное вмешательство Египта в Ливии будет наделено международной легитимностью, так как направлено на прекращение кровопролития и обеспечение безопасности границ от террористических группировок. Об этом заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

Глава государства также сообщил о необходимости поддержать усилия по прекращению огня и запуску всеобъемлющего политического процесса под эгидой ООН.

Свою позицию он озвучил во время посещения подразделений сухопутных войск на военной базе в Сиди-Баррани, расположенной западнее Александрии недалеко от ливийской границы.

Египет никогда не был сторонником агрессии, а действовал ради мира и защиты своих границ. Безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта, — цитирует Ас-Сиси ТАСС.

Вместе с тем он подчеркнул, что Каир никому не позволит захватить находящиеся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА) стратегически важные город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра. Он назвал их «красной линией», которую никому не дозволено пересечь.

Египетский лидер также указал на поддержку извне террористических ячеек на территории соседнего государства. Он заверил, что его страна заинтересована в сохранении суверенитета и территориальной целостности Ливии. Политик также предупредил, что терпение Каира «не стоит рассматривать в качестве нерешительности».

Мы готовы помочь ливийским братьям, и египетские войска выдвинутся в Ливию, если они нас об этом попросят, однако мы не будем захватчиками, ведь у нас нет никаких амбиций в Ливии, — сказал Ас-Сиси.

Он высказал мнение, что неспособность враждующих сторон вызвана тем, что решения правительства в Триполи подконтрольны внешним силам. Египетский президент в очередной раз призвал к немедленному прекращению огня.

При этом Ас-Сиси назвал армию своей страны одной из самых сильных в регионе и призвал военных быть готовыми к выполнению боевых задач за пределами египетских границ.

Власти Египта неоднократно называли границу с Ливией одним из наиболее важных стратегических направлений, требующих особого внимания и охраны из-за неспособности враждующих лагерей в соседней Ливии договариваться о политическом урегулировании.

В результате египетским военным приходилось пресекать деятельность контрабандистов, как переправку ими оружия в Египет, так и проникновения укрывающихся в Ливии боевиков различных террористических группировок.

Сейчас в Ливии продолжается противостояние между правительством национального согласия Фаиза Сараджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, которого поддерживает Египет.

Как ранее писал NEWS.ru, Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара стягивает дополнительные силы к стратегически важному городу Сирт.