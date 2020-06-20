Президент Египта призвал армию быть готовой к задачам за пределами страны

https://static.news.ru/photo/5e1d74a0-b307-11ea-b925-fa163e074e61_660.jpg Абдель Фаттах ас-Сиси Фото: AFLO/Global Look Press

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал свою армию одной из самых сильных в регионе и призвал военных быть готовыми к выполнению боевых задач за пределами египетских границ.

Об этом он заявил во время смотра подразделений ВВС Западного военного округа, отвечающего в том числе за охрану 1200-километровой границы с Ливией.

По словам президента, неизменная доктрина армии Египта — «это армия, которая защищает, а не угрожает».

Если от вас потребуются какие-либо действия в западном регионе, будьте готовы к любым задачам в пределах наших границ, а если будет необходимо, и за их пределами, — сказал ас-Сиси.

Президент также поблагодарил военных за сохранность границы с Ливией на протяжении последних семи лет, добавив, что уверен в высокой готовности и профессионализме вооружённых сил, спецназа и ВВС, а также в том, что они «готовы к любой миссии», пишет Al-Ahram.

Власти Египта неоднократно называли границу с Ливией одним из наиболее важных стратегических направлений, требующих особого внимания и охраны из-за неспособности враждующих лагерей в соседней Ливии договариваться о политическом урегулировании.

В результате египетским ВВС приходилось пресекать деятельность контрабандистов, как переправку ими оружия в АРЕ, так и проникновения укрывающихся в Ливии боевиков различных террористических группировок.

В настоящее время в Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, которого поддерживает Египет.

Как ранее писал NEWS.ru, Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара стягивает дополнительные силы к стратегически важному городу Сирт.