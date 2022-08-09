Египет запустил прямые авиарейсы из Петербурга в Хургаду

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Египетская авиакомпания AlMasria запустила прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Хургаду. Об этом сообщает пресс-служба управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы», пишет ТАСС.

Аэропорт Пулково расширяет маршрутную сеть международных направлений. Список городов пополнился известным курортом на Красном море — Хургадой. Сегодня, 9 августа, из аэропорта Пулково авиакомпания AlMasria запустила прямой рейс в Египет. Перевозчик будет осуществлять рейсы два раза в неделю по вторникам и субботам, — цитирует агентство сообщение пресс-службы компании.

Согласно сообщению, самолёты из Петербурга будут вылетать по вторникам в 17:55, по субботам — в 14:30. Полёты будут осуществляться на лайнерах Airbus A320, вместимостью 175 человек.

По сообщению Ассоциации туроператоров России, в первом полугодии 2022 года число турпоездок россиян за границу увеличилась на 81,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2,6 млн визитов. Прирост турпотока в первом полугодии 2022 года на 40% обеспечен Турцией, Египтом, ОАЭ.

Ранее сообщалось, что прямым рейсом из России можно отправиться в 14 стран. В списке страны СНГ Армения и Киргизия, популярные Турция и Египет, а также другие направления, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. Больше всего перелетов совершают компании «Аэрофлот», «Азимут» и Nordwind Airlines.