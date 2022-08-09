Названы страны, в которые можно полететь прямым рейсом из России Прямым рейсом из России можно полететь в Армению, Турцию и Египет

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Прямым рейсом из России можно отправиться в 14 стран. В списке страны СНГ Армения и Киргизия, популярные Турция и Египет, а также другие направления, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip. Больше всего перелетов совершают компании «Аэрофлот», «Азимут» и Nordwind Airlines, сообщили в издании.

Самое доступное направление сейчас — Киргизия, сюда летают «Аэрофлот», S7, Red Wings Airlines, Utair, Nordwind Airlines и «Уральские авиалинии». Без пересадок можно добраться до стран СНГ: Армении, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии.

Россияне смогут прямым рейсом добраться до популярных курортов Турции и Египта. Рейсы совершают «Аэрофлот», Red Wings Airlines, Nordwind Airlines, Utair, «Азимут», «ИрАэро», iFly. Также для русских туристов сейчас открыты и более дальние направления — Израиль, ОАЭ, Мальдивы, Индия и Иран.

«Аэрофлот» ранее сообщил в Telegram-канале о запуске прямых регулярных рейсов из Москвы в Таиланд, Индию и на Мальдивы. Запуск «зимних» рейсов запланирован на 30 октября, а 22 июля уже появились октябрьские рейсы на остров Пхукет из аэропорта «Шереметьево» на самолете Airbus A330-300.

С 20 июля компанией «Аэрофлот» были восстановлены регулярные пассажирские рейсы Москва — Пекин. Перелеты осуществляются один раз в неделю из аэропорта Шереметьево.