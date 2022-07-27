«Аэрофлот» анонсировал запуск прямых рейсов в Таиланд и на Мальдивы «Аэрофлот» сообщил о запуске прямых рейсов из Москвы в Тайланд, Индию и на Мальдивы с 30 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Аэрофлот» сообщил о запуске прямых регулярных рейсов из Москвы в Таиланд, Индию и на Мальдивы. В Telegram-канале российского авиаперевозчика уточнили, что начало «зимних» рейсов начнется с 30 октября. 22 июля в расписании авиакомпании появились октябрьские рейсы на остров Пхукет из аэропорта «Шереметьево» на самолете Airbus A330-300.

Рады сообщить, что с 30 октября мы запускаем «зимние» прямые регулярные рейсы из Москвы в Таиланд, Индию и на Мальдивы, — сказано в сообщении.

«Аэрофлот» 20 июля возобновил регулярные пассажирские рейсы Москва — Пекин. Перелеты осуществляются один раз в неделю из аэропорта Шереметьево.

Россия возобновила авиаперелёты с Китаем и Индонезией, которые были приостановлены в связи с ситуацией по коронавирусу. В Индонезию рейсы совершаются три раза в неделю по маршруту Москва — Денпасар. Полеты в Китай — по одному разу в неделю в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай.