«Аэрофлот» возобновит полеты в Пекин

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«Аэрофлот» 20 июля возобновит регулярные пассажирские рейсы Москва — Пекин, сообщил перевозчик на своем сайте. Перелеты будут осуществляться один раз в неделю из аэропорта Шереметьево.

Аэрофлот с 20 июля возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Пекин — Москва. Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330, — указано на сайте.

С 22 июля «Аэрофлот» планирует начать полеты в китайский город Чэнду. Рейсы будут выполняться по пятницам и субботам, продажа билетов уже открыта.

Россия возобновила авиаперелёты с Китаем и Индонезией, которые были приостановлены в связи с ситуацией по коронавирусу. В Индонезию рейсы совершаются три раза в неделю по маршруту Москва — Денпасар. Полеты в Китай — по одному разу в неделю в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай.