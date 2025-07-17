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17 июля 2025 в 12:19

В РСТ ответили на слухи об угрозах российским туристам в египетском отеле

В пресс-службе РСТ опровергли слухи об угрозах туристам в отеле Египта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российским туристам в египетском отеле, вопреки распространившимся в Telegram-каналах слухам, не угрожает опасность, заявил NEWS.ru руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. По его словам, массовых жалоб от туристов не поступало. Он отметил, что рядом с отелем действительно находится миротворческий объект ООН.

Сегодня в Telegram-каналах появилась информация, что туристы столкнулись с ситуацией, когда из окон отеля видны люди в военной форме. Мы проверили эту информацию. Что касается ситуации с угрозами, это не подтверждается. Данная информация не соответствует действительности. Российским туроператорам в данный момент не поступают массовые жалобы или просьбы отменить отдых в этом отеле или как-то компенсировать. Рядом с отелем находится некий миротворческий объект ООН. У некоторых номеров, возможно, есть вид на этот объект, — пояснил Абдюханов.

По его словам, египетский отель полностью готов к приему гостей: у него есть собственный пляж, развитая инфраструктура и зеленая территория. Также руководитель пресс-службы РСТ настоятельно рекомендовал российским туристам воздержаться от фотосъемки военного объекта.

Настоятельно рекомендую не фотографировать военных и военные объекты за рубежом. У отеля в Египте есть собственный большой облагороженный закрытый пляж, на котором все туристы могут отдыхать и проводить время. Территория отеля большая, озеленена, и инфраструктура в полном объеме функционирует. Если у российских туристов возникают вопросы или просьбы о переселении или обмене номера, то операторы обязательно оперативно реагируют на них. И задача туроператоров, конечно же, сделать отпуск туриста хорошим и не портить ему впечатления от отдыха, — резюмировал Абдюханов.

Ранее сообщалось, что российские туристы попали в отель напротив военной базы в Египте, где им запретили купаться. По словам путешественников, туроператоры не предупредили их о соседстве с военным объектом. Речь идет об отеле Stella Di Mare Beach Hotel & Spa в Шарм-эш-Шейхе.

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