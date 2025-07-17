Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 13:34

В АТОР раскрыли, угрожали ли туристам из России оружием в Египте

В АТОР опровергли информацию об угрозах оружием туристам из России в Египте

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Информация о якобы заселении туристов из России в египетский отель с видом на военную базу и запрете на купание под угрозой применения оружия является недостоверной, сообщили представители Ассоциации туроператоров России на своем сайте. По их словам, распространяемые в Сети данные об отдыхающих в Stella Di Mare Beach Hotel & Spa не подтвердились.

По словам туроператоров, опрошенных «Вестником АТОР», как это часто бывает, описание ситуации в медиа не соответствует действительности, — говорится в материале.

Ранее в СМИ сообщили о том, что российских туристов якобы заселили в отель в египетском Шарм-эш-Шейхе, из окон которого видна военная база. Утверждается, что туроператор заранее не предупредил отдыхающих о расположенном вблизи гостиничного комплекса объекте. Также журналисты отметили, что россиянам запретили посещать местный пляж, так как их могут причислить к диверсантам.

Позже глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов отметил, что угрозы для туристов из РФ нет. Он указал на отсутствие массовых жалоб со стороны отдыхающих, уточнив, что вблизи отеля действительно имеется некий миротворческий объект ООН.

туризм
АТОР
Египет
оружие
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал Шестеров сделал признание в рамках расследования дела о коррупции
«Бог даст»: чиновник объяснил, откуда россиянам брать деньги на детей
Редкая гостья светских мероприятий раскрыла лучшие качества режиссера Митты
«Я мечтала сниматься у него»: экранная жена Гагарина о режиссере Кара
«Замахиваются на чемпионство»: экс-игрок «Динамо» о целях клуба при Карпине
Стоящий около гроба убитый горем сын Митты попал на видео
В НАТО обозначили сроки поставок ЗРК Patriot на Украину
Дочь Жженова раскрыла успех фильма «Экипаж» Митты
Жители Энгельса пойдут под суд за хищение свыше 30 млн рублей
Россиянам усложнят оформление кредитов
Дачникам рассказали, вырубка каких деревьев грозит штрафом
Актер Фомин вспомнил, каким был режиссер Кара
Илюмжинов заявил, что все президенты избраны богом
Убитый горем сын Митты, Тарасова на коляске: фото с прощания
Над самым высоким действующим вулканом Евразии появилось мощное свечение
Татьяна Тарасова в инвалидном кресле на прощании с Миттой попала на видео
Премьера Франции назвали подписавшим себе смертный приговор
Не поверите, что в банке: секретный ингредиент яблочного компота
Госдума расширила основания для лишения приобретенного гражданства
Легенда «Спартака» назвал главную беду российского футбола
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.