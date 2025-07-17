В АТОР раскрыли, угрожали ли туристам из России оружием в Египте

В АТОР раскрыли, угрожали ли туристам из России оружием в Египте В АТОР опровергли информацию об угрозах оружием туристам из России в Египте

Информация о якобы заселении туристов из России в египетский отель с видом на военную базу и запрете на купание под угрозой применения оружия является недостоверной, сообщили представители Ассоциации туроператоров России на своем сайте. По их словам, распространяемые в Сети данные об отдыхающих в Stella Di Mare Beach Hotel & Spa не подтвердились.

По словам туроператоров, опрошенных «Вестником АТОР», как это часто бывает, описание ситуации в медиа не соответствует действительности, — говорится в материале.

Ранее в СМИ сообщили о том, что российских туристов якобы заселили в отель в египетском Шарм-эш-Шейхе, из окон которого видна военная база. Утверждается, что туроператор заранее не предупредил отдыхающих о расположенном вблизи гостиничного комплекса объекте. Также журналисты отметили, что россиянам запретили посещать местный пляж, так как их могут причислить к диверсантам.

Позже глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов отметил, что угрозы для туристов из РФ нет. Он указал на отсутствие массовых жалоб со стороны отдыхающих, уточнив, что вблизи отеля действительно имеется некий миротворческий объект ООН.