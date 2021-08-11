Египет введёт минимальные цены на отели с 1 ноября

Власти Египта с 1 ноября намерены ввести минимальные цены на размещение в четырёх- и пятизвёздочных отелях. Это поможет привлечь в страну как можно больше туристов, пишет РБК со ссылкой на министра туризма Халеда аль-Анани.

Ночь проживания в пятизвёздочном отеле будет стоить $40, в четырёхзвёздочном — $28.

Это позволит побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис, — заявил аль-Анани.

Также правительство разрабатывает другие меры поддержки туристического бизнеса, помогая ему восстановиться после пандемии коронавируса. Отраслевым предприятиям будут предоставлены льготы, такие, как уменьшение стоимости обслуживания самолётов в аэропорту до 50%. Действует скидки на авиатопливо, которые продлены до апреля 2022 года. В эту программу будут включены и российские авиакомпании.

Планируется запустить внутренние рейсы между основными египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными достопримечательностями. Стоимость билетов в обе стороны будет равна $99.

Ранее сообщалось, что средняя цена тура за семь дней на курортах Египта составляет 60 тысяч рублей на двоих. Это отдых при размещении полным пакетом.