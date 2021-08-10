Названа средняя цена тура на курортах Египта

Средняя цена тура за семь дней на курортах Египта составляет 60 тысяч рублей на двоих. Это отдых при размещении полным пакетом, приводят слова директора туроператора Ирины Костенко «Известия».

Недельный отдых на курорте Хургады при двухместном размещении полным пакетным туром стоит от 60 тысяч рублей, на курорте Шарм-эш-Шейха — от 75 тысяч рублей, — сообщила специалист.

Средняя глубина продаж туров на курорты Египта составляет три месяца. В первый день полётов в страну отправились 1,3 тысячи туристов. Два рейса были выполнены в Хургаду. В самолётах практически не было пустых кресел. Так, в Шарм-эш-Шейх улетели 517 пассажиров, из них 69 детей до 18 лет, притом что заполняемость самолёта составляет 522 кресла.

До остановки авиасообщения Египет был одним из самых популярных направлений среди россиян. Сейчас фиксируется большой спрос на полёты в страну, стабильный до осенних школьных каникул. Большой всплеск бронирования туроператоры ждут к зиме: Египет всегда считался зимним направлением для отдыха. Бронирование туров на новогодние праздники происходит уже сейчас.

Ранее сообщалось, что египетские власти ожидают увеличения числа авиарейсов из России в ближайшие недели. Туристическая отрасль республики ожидает запуска чартерных авиарейсов между курортами Египта и городами России.