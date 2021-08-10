Египет ожидает рост числа авиарейсов из России

Египетские власти ожидают увеличения числа авиарейсов из России в ближайшие недели. Об этом заявил глава Государственного агентства по активизации туризма Ахмед Юсеф, пишет РИА Новости.

Мы ожидаем значительного увеличения числа рейсов в ближайшие недели, — цитирует агентство слова чиновника.

Также Юсеф заявил, что туристическая отрасль республики ожидает запуска чартерных авиарейсов между курортами Египта и городами России. По словам главы агентства, он рад сближению народов двух государств, которое происходит благодаря сотрудничеству в туризме, а также в культурной и гуманитарной сферах.

Представитель Египта добавил, что сейчас власти активно занимаются продвижением курортов страны. Для этого в том числе организованы туры для популярных блогеров, журналистов и звёзд. Все сотрудники отелей провинций Красное море и Южный Синай привиты от коронавируса.

Ранее сообщалось, что загрузка первых рейсов авиакомпании «Россия» на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх составляет 100%. Такой ажиотаж эксперты связывают с так называемым отложенным спросом.