Двое освобожденных в США иранцев прилетели в Тегеран

Фото: AP/ТАСС

Иранцы, прибывшие из США, в аэропорту Доха в рамках обмена заключенными между США и Ираном

Двое иранцев, освобожденных в США, прилетели в Тегеран вечером в понедельник, передает телеканал Press TV. Между Ираном и США при посредничестве Катара состоялся обмен заключенными.

Освобожденные США иранцы приземлились в Тегеране, — заявили на телеканале.

Также Тегерану предоставят доступ к замороженным активам в размере $6 млрд для их использования в гуманитарных целях.

Ранее сообщалось о намерении Тегерана и Вашингтона обменяться заключенными. В США остаются еще двое заключенных, а одного узника отправят к семье в другую страну.

Сделку между двумя странами в августе подтвердил Белый дом. По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, США не станут смягчать санкции в отношении Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан.

Перед этим издание The New York Times сообщило, что две страны договорились о возвращении на родину пятерых американских граждан в обмен на освобождение нескольких иранских заключенных и разморозку активов исламской республики на сумму $6 млрд. По данным СМИ, первым шагом стал перевод под домашний арест в один из тегеранских отелей четырех американцев. Еще одна американка была переведена под домашний арест ранее.