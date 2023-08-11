В США отказались снимать санкции с Ирана при любых условиях Блинкен: США не снимут санкции с Ирана даже после освобождения американцев

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США не станут смягчать санкции в отношении Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан, заявил в ходе брифинга американский госсекретарь Энтони Блинкен. Сделку между двумя странами подтвердил в четверг, 10 августа, Белый дом.

Позвольте мне разъяснить положение вещей. При любых обстоятельствах и в любом случае Иран не получит смягчения санкций, — сказал Блинкен.

Ранее издание The New York Times сообщило о том, что США и Иран договорились о возвращении на родину пятерых американских граждан в обмен на освобождение нескольких иранских заключенных и разморозку активов исламской республики на сумму $6 млрд. По данным СМИ, первым шагом, предусмотренным сделкой, стал перевод под домашний арест в один из тегеранских отелей четырех американцев. Еще одна американка была переведена под домашний арест ранее.

Также в постоянном представительстве Ирана при ООН заявили, что исламская республика получила доступ к $6 млрд. Средства были заблокированы на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США.